Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 228 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 azalışla 140 milyon 422 bin 639 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 324 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 19.00'da 228 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 42 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 38 kuruş, en düşük 238 lira 95 kuruştan işlem gördü.