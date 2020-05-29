Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 64 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,6 azalışla 86 milyon 206 bin 451 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 64 kuruş, en düşük saat 09.00'da 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 227 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 228 lira 818 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 41 kuruş, en düşük 199 lira 49 kuruş olarak işlem gördü.