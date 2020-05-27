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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:24:33 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 42 kuruş, en düşük 110 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10 azalışla 89 milyon 705 bin 452 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 321 lira 42 kuruş, en düşük saat 06.00'da 110 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 224 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 224 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 31 kuruş, en düşük 69 lira 3 kuruş olarak işlem gördü.

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