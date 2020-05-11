Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 80 kuruş, en düşük 19 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,35 artarak 79 milyon 997 bin 288 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 326 lira 80 kuruş, en düşük saat 07.00'de 19 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 186 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 187 lira 434 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 12 lira 1 kuruştan işlem gördü.