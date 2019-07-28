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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28 Temmuz 2019 Pazar 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 742 bin 825 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 630 bin 41 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 292 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise bin 397 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 97 milyon 849 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 314 bin 462 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:08
  1. Doğal Gaz
  2. EPİAŞ
  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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