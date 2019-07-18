0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 80 bin 674 lira oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 178 bin 47 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 503 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1512 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 98 milyon 669 bin 520 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 910 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. fiyat
  4. spot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik."
    1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    2. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    3. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    4. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    5. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    6. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    7. Samet Dağlı Sarıyer’de
    8. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    9. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    10. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    11. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    12. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    13. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    14. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    15. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    16. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    17. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    18. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    19. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    20. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’