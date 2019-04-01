Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 85 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 324 bin 15 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 11 milyon 406 bin 580 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 247 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 42 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 141 milyon 638 bin 294 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 150 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.