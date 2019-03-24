0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

24 Mart 2019 Pazar 14:03
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 892 bin 859 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 7 milyon 441 bin 117 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 836 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 582 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise bin 490 lira 8 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 711 bin 867 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 318 bin 124 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:03
  1. doğal gaz fiyatı
  2. Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  3. spot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorlar
    1. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    2. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    3. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    4. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    5. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    6. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    7. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    8. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    9. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    10. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    11. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    12. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    13. Emekliler Bowlingde stres attı
    14. Emeklilere, konut için başvurular..
    15. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    16. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    17. Galatasaraylı yöneticilerden ibra..
    18. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    19. Mavibahçe’de köy pazarı
    20. Başkan Kurt, gençlerle bir araya geldi
    21. Vali Deniz, Kula’nın doğal..
    22. MHP Van Tuşba İlçe BaşkanıCancan,..
    23. (Özel haber) Ahmet Özdoğan: “Mustafa..
    24. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    25. Çukur eylemlerine destek veren isim..
    26. Bakan Kurum: Ülkemiz ham madde..
    27. Miting alanına vatandaş akını devam..
    28. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    29. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’a..
    30. Kızıldaş projelerini anlattı
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında