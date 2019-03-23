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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:07
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 441 bin 117 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 4 milyon 44 bin 683 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 969 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 542 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 452 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 139 milyon 303 bin 743 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 252 bin 594 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:07
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