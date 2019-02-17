Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 422 bin 260 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 16 milyon 524 bin 257 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 204 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 509 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise bin 421 lira 72 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 188 milyon 950 bin 857 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 279 bin 895 metreküp olarak kayıtlara geçti.