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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16 Aralık 2018 Pazar 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 464 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 594 bin 388 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 9 milyon 416 bin 29 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 464 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 504 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 508 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise bin 420 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 186 milyon 754 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 437 bin 895 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:10
  1. Doğal Gaz
  2. EPİAŞ
  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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