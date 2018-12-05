Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 428 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 943 bin 657 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 3 milyon 265 bin 331 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 428 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 759 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 471 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise bin 385 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 199 milyon 335 bin 459 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 797 bin 263 metreküp olarak kayıtlara geçti.



