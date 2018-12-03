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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 466 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 623 bin 28 lira oldu. Bu tutar, cumartesi günü 3 milyon 281 bin 445 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 562 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 272 bin 352 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 173 milyon 389 bin 132 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:22
  1. Doğal gaz Fiyatları
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