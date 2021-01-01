  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:48:13 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1254 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 238 bin 976 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 651 bin 822 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1292 lira, satış fiyatı ise 1216 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1254 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 971 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 178 milyon 64 bin 481 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 770 bin 387 metreküp olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi
Gündem

Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi

Tiyatrolardan Sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye sürekli hak..
Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın
Gündem

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

Cüneyt Özdemir, gerici laikçilerin özlem duyduğu yılbaşında dansöz oynatma ahlaksızlığını internet üzerinden yaptığı yayında gerçekleştirdi...
Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi bombasını patlattı! Kurtlar Vadisi Kaos...
Medya

Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi bombasını patlattı! Kurtlar Vadisi Kaos...

Yayınlandığı dönem reytinglere damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgi..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay