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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:20:05 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1316 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 928 bin 155 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 429 bin 360 lira liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1316 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 983 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1356 lira, satış fiyatı ise 1277 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 213 milyon 670 bin 632 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 727 bin 975 metreküp olarak kayda geçti.

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