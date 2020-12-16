Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 57 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 239 bin 256 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 828 bin 166 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1325 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 447 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1365 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 200 milyon 174 bin 306 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 201 milyon 326 bin 210 metreküp olarak kayda geçti.