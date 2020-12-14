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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:09:34 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 665 bin 287 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 720 bin 686 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 24 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 83 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 177 milyon 930 bin 318 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 381 bin 298 metreküp olarak kayda geçti.

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