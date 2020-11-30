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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:12:50 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1327 lira 65 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 37 bin 312 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 18 bin 357 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1327 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 49 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1367 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1287 lira 82 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 194 milyon 132 bin 916 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 940 bin 711 metreküp olarak kayda geçti.

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