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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:14:56 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1333 lira 90 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 256 bin 698 lira oldu. Bu tutar perşembe günü 5 milyon 125 bin 976 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1333 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 694 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1373 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 1293 lira 88 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 214 milyon 311 bin 981 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 350 bin 527 metreküp olarak kayda geçti.

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