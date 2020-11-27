Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1348 lira 37 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 125 bin 976 lira oldu. Bu tutar çarşamba günü 4 milyon 471 bin 757 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1348 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 797 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1388 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 1307 lira 92 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 216 milyon 653 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 214 milyon 225 bin 211 metreküp olarak kayda geçti.