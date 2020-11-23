Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1302 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 444 bin 441 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 622 bin 22 lira liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1302 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 647 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1341 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 1263 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 181 milyon 876 bin 374 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 731 bin 757 metreküp olarak kayda geçti.