Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1365 lira 7 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 945 bin 749 lira oldu. Bu rakam cuma günü 10 milyon 698 bin 235 liraydı.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1365 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 94 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1406 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 1324 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 180 milyon 344 bin 543 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 932 bin 397 metreküp olarak kayda geçti.