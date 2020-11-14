Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1414 lira 30 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 698 bin 235 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 9 milyon 506 bin 69 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1414 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 563 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1456 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 1371 lira 87 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 830 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 965 bin 205 metreküp olarak kayda geçti.