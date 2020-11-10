  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:08:04 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 460 bin 770 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 321 bin 667 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 271 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1471 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 1386 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 163 milyon 78 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 499 bin 742 metreküp olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu!
Dünya

Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu! "Müslüman olduğum için hedef alındım!"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslüman olduğu için kendisini hedef aldığını söyledi. ..
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!
Gündem

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!

Son dakika... İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı 'istifa' açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay