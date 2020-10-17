  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:21:45 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 67 bin 570 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 17 milyon 888 bin 159 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 481 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1273 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 127 milyon 942 bin 60 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 107 bin 283 metreküp olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!
Dünya

S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!

Türkiye ile ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Doğrulanması halinde, S-400 sistemlerinin test edilmesini şiddetle k..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar
Gündem

Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararı Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız etti. Fransa Cumhu..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay