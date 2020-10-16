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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:16:48 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 888 bin 159 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 17 milyon 382 bin 236 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 629 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1272 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 946 bin 822 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 599 bin 317 metreküp olarak kayda geçti.


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