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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:19:07 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 617 bin 75 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 11 milyon 814 bin 607 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 164 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 1261 lira 14 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 333 bin 981 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 147 bin 518 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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