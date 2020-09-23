Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1336 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 701 bin 412 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 313 bin 9 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1336 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 518 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1377 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1296 lira 87 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 219 bin 344 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 283 bin 745 metreküp olarak kayıtlara geçti.