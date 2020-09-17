Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 35 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 381 bin 419 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 611 bin 975 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 55 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 1284 lira 62 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 131 milyon 147 bin 931 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 624 bin 725 metreküp olarak kayıtlara geçti.