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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:14:50 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1313 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 521 bin 776 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 551 bin 931 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1313 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 725 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1353 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 1274 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 125 milyon 313 bin 175 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 939 bin 602 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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