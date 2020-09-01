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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:28:27 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 551 bin 931 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 671 bin 637 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 479 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 63 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 334 bin 700 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 873 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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