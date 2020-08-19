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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:24:06 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 20 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 553 bin 448 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 929 bin 341 lira olarak gerçekleşmişti. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 236 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 20 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 118 milyon 936 bin 618 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 348 bin 333 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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