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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:20:25 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 40 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 708 bin 699 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 866 bin 716 lira olarak gerçekleşmişti. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 707 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 79 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 112 milyon 908 bin 327 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 188 bin 557 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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