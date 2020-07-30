Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1392 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 28 milyon 65 bin 685 lira oldu. Bu rakam salı günü 28 milyon 506 bin 239 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1392 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 20 milyon 149 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1434 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 1351 lira 6 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 93 milyon 856 bin 367 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 132 bin 308 metreküp olarak kayıtlara geçti.