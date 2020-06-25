Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1486 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 95 bin 394 lira oldu. Bu rakam salı günü 13 milyon 725 bin 268 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1486 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 480 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1531 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 1442 ira 10 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 76 milyon 466 bin 915 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 368 bin 862 metreküp olarak kayıtlara geçti.



