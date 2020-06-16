  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:09:56 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 432 bin 138 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 142 bin 370 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1462 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 131 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1506 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 1418 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 75 milyon 574 bin 189 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 491 bin 283 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı