  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:19:31 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 758 bin 807 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 606 bin 156 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 238 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1514 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1426 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 841 bin 774 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 143 bin 330 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’
Gündem

Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’

Ahmet Hakan Kadıköy'de tatbikatta şehit olan iki itfaiye eriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu açıklama yapmaya çağırırken "Böyle bir olay AK Part..
Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü
Gündem

Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yaptığı HDP’li Kars Belediyesindeki skandal görüntü sosyal medyada olay oldu. Fatih Tezcan sosyal medya hesabın..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı