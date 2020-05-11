Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 758 bin 807 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 606 bin 156 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 238 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1514 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1426 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 841 bin 774 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 143 bin 330 metreküp olarak kayıtlara geçti.