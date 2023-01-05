Spot piyasada doğal gaz fiyatı ne kadar? Doğal gaz nedir, nasıl oluşur? (İĞDAŞ) Doğalgaz zam var mı? Doğal gazın özellikleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 455 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 40 milyon 448 bin 290 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 246 milyon 632 bin 898 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 455 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 79 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 39 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 872 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 225 milyon 27 bin 50 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 407 bin 827 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Bakanı Dönmez Türkiye doğalgazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez açıklamalarında “Türkiye’deki doğal gaz altyapısı bölge ülkeleri için de kullanılabilir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz açıklaması geldi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te görüşmeler gerçekleştiriyor. Buna göre Bakan Dönmez ve yanındaki heyet ile birlikte Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile bin görüşme gerçekleştirdi.

Enerji Bakanı Dönmez yapmış olduğu görüşmelerde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi olan Hasan Sekizkök de bulundu. Bu görüşmelerden sonra ise gazeteciler ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada yaptığı açıklamalarda Dönmez’e görüşmesinde Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de eşlik etti. Bakan Dönmez, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin arasında tarihi ve kültüler bir bağın var olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti; "Onlar aslında iki ülke arasındaki ilişkileri en doğal yollarla geliştirmeye yarayan en büyük kaynaklarımız" şeklinde konuştu.

Dönmez konuşmalarının devamında ise hem doğal gaza hem de elektriğe olan talebi uygun şartlar oluştuğunda karşılamaya hazır olunduğunu ifade etti. Bakan dönmez Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 30.yılının kutlandığını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti;

Her yıl üzerine ilave ederek son derece seviyeli bir noktaya taşıyoruz. Kuzey Makedonya’nın gelişmesi kalkınması için artan enerji talebine destek olmaya gerek Türk girişimcilerimiz gerekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik bu görüşmelerde. Hem doğal gaza olan talebi hem de elektriğe olan talebi uygun şartlar oluştuğunda karşılamaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez Bulgaristan ile yapılan anlaşmayı örnek göstererek Türkiye'nin doğal gazının artık diğer ülkelerde de kullanılmaya hazır hale geldiğini ifade etti. Artık Türkiye'deki doğal gaz altyapısı bölge ülkeler için de kullanılabilir hale geldiğini vurguladı ve ekledi; "Kuzey Makedonya da doğal gazın önemli bir kısmını Bulgaristan üzerinden temin etmekteydi. Ne kadar çok kaynak girişi sağlanabilirse, rekabetin olacağı ortamda tüketicilerin lehine sonuçlar doğuracaktır. Biz de bu süreçte Kuzey Makedonya’nın bu yoldaki hedeflerine katkı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

2023'TE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Takvim'de yer alan habere göre: Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılın ilk ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini bildirmişti.

Doğal gazın özellikleri: Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Doğalgaz kokusuz olduğundan kaçakların farkedilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. Bu amaçla THT(tetra hidro teofen) ve / veya TBM (tersiyer bütil merkaptan) kullanılır.

Doğal gaz nasıl oluşur?

Doğal gaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıldır süregelen kimyasal ayrışması sonucunda oluşmuştur. Yer altından çıkarılan doğal gazın gaz kullanıcıya ulaştırılabilmesi için önce arındırma, bileşenlerinden ayırma işlemi gerçekleştirilir.

Doğalgaz Fatura SORGULAMA

İGDAŞ FATURA SORGULAMA NASIL YAPILIR? İGDAŞ borç sorgulama için öncelikle İGDAŞ resmi internet sitesi olan www.igdas.com.tr adresine giriş yapın. Daha sonra bu site içerisinde sağ üst kısımda "Online İşlemler" bölümüne tıklayın. Buraya tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır.