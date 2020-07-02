Spot elektrik piyasasında rekor işlem hacmi

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Spot elektrik piyasasında bugün 175 milyon 443 bin 129 liralık işlem hacmiyle yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,33 artışla 175 milyon 443 bin 129 liraya yükseldi.

Yılın başından bu yana en yüksek işlem hacmi 7 Şubat'ta gerçekleşmiş ve 172 milyon 401 bin 601 lira olarak kayıtlara geçmişti.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 330 lira 64 kuruş, en düşük saat 06.00'da 293 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 678 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 50 kuruş, en düşük 199 lira 33 kuruştan işlem gördü.



