Sporting Lizbon, Benfica'yı son dakikada dağıttı
Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Sporting, sahasında Benfica'yı 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla yendi.
Portekiz Premier Ligi 28. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon, Jose Alvalade Stadyumu'nda Lizbon derbisinde karşılaştığı Benfica'yı son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.
Rakibiyle olan puan farkını 4'e yükselten Sporting Lizbon'a 3 puanı getiren golleri 1 ve 90+1. dakikada Geny Cipriano Catamo kaydetti.
Benfica'nın tek golünü ise 45. dakikada Angel Di Maria'nın asistinde Alexander Bah attı. Benfica'da Fredrik Aursnes karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Sporting Lizbon 71 puanla ilk sırada, Benfica ise 67 puanla ikinci sırada yer aldı.
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