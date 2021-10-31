Sportif balıkçılığın ekonomiye katkısı artırılacak

2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre gelecek sene ekonomiyi daha da güçlendirecek, ülkeyi daha da kalkındıracak hamleler yapılacak.



Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, verimli bir tarım sektörü oluşturulacak. Sektörü kuvvetlendirmek adına sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımı desteklenecek. Ayrıca yerli tohumluk üretimi ve kullanımı artırılacak.

Yenilikçi teşvik ediliyor

Bitkisel üretimde kümelenme çalışmalarıyla markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek. Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaştırılacak. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştırılması için üreticiler teşvik edilecek, denetimler daha aktif hale getirilecek. Bitkisel ve hayvansal üretime ağırlık verilecek. Sözleşmeli üretim modeli geliştirilerek doğru girdi kullanımıyla verimliliğin artırılması sağlanacak. Pazarın istediği miktarda, kalitede üretimle tarım ve sanayi bütünleşmesine; finansmana erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlere hız verilecek.

Balık türleri korunacak

Gen bankalarıyla endemik su ürünleri türleri korunacak. Ticari değeri yüksek yerli balık türlerinin kültüre alınması konusunda araştırmalar yapılacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlarda parametreler, hazırlanacak bir yazılım programı aracılığıyla uydular üzerinden anlık olarak takip edilecek. Böylece sağlıklı balıkların yetiştirilmesi sağlanacak. Sürdürülebilir balıkçılığın temin edilmesi için tüm imkânlar kullanılacak. Doğal habitat korunacak. Sportif balıkçılık ve dalış turizmi teşvik edilecek. Balık stoklarının iyileştirilmesi için gerekli görülen sahalarda yapay resif tarlaları oluşturulacak. Ayrıca sportif balıkçılığın geliştirilerek milli ekonomiye sunduğu katkının yükseltilmesi ve kaliteli proteine kolay ulaşılmasının önü açılacak.

Turistler geliyor

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, İnanç, ilerisi için umutlu olduklarını belirtti. İnanç, yabancıların sportif balıkçılığa ilgi duyduklarını dile getirdi. Bu aktivitenin devlet kontrolünde yapıldığına işaret eden İnanç, şu ifadeleri kullandı: “Turistler gittikleri ülkelerde otellerde kalıyorlar. Yeme-içme ihtiyaçlarını bölgeden karşılıyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla hem bulundukları bölgenin hem de ülkenin ekonomisini canlandırıyorlar. Sportif balıkçılığın geliştirilmesinin hedeflenmesini çok önemli buluyoruz. Yurtdışından ülkemize gelip sadece bizim sınırlarımızda bulunan bazı balık türlerini avlamak isteyen çok kişi var.”

Çalışmalar sürüyor

İnanç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sportif balıkçılığın yapılacağı sahaları güzelleştirmek için çalıştığını kaydetti. “Sportif balıkçılığın ülkemizde daha çok gelişerek ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye ekledi.