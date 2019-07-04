Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ayrıntılar geliyor...

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