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Aktüel Sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 8 çocuk yaralandı
Aktüel

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 8 çocuk yaralandı

Muğla-Milas'ta turnuvadan dönen sporcu çocukları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 23:13:00 -
Sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 8 çocuk yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde turnuvadan dönen sporcu çocukları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ahmet Yalçın idaresindeki 48 S 4083 plakalı minibüs, Milas-Söke kara yolu Ekindere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Minibüste bulunan 8 çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Minibüste bulunan çocukların Aydın'ın Söke ilçesindeki futbol turnuvasına katılarak Milas'a döndükleri öğrenildi.

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