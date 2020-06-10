Sporcular ve antrenörler temiz çevre için çöp topladı
Karabük’te sporcu ve antrenörler temiz bir çevre için ormanda çöp topladı.
Karabük’te sporcu ve antrenörler temiz bir çevre için ormanda çöp topladı.
Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve antrenörleri, Akademi Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Yenişehir Çamlık Ormanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.
Gönüllü gençler, çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak için antrenörleri öncülüğünde çevreye atılan çöpleri poşetlere doldurdu.