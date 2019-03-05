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Spor yaparken göz bebeğini parçaladı

Evde fitness yaparken ağırlık kaldırma kayışının kopup gözüne çarpmasıyla görme kaybı oluşan Bursalı işletmeci Cüneyt Kaya’nın göz bebeği parçalandı.

05 Mart 2019 Salı 11:33
Spor yaparken göz bebeğini parçaladı

Evde fitness yaparken ağırlık kaldırma kayışının kopup gözüne çarpmasıyla görme kaybı oluşan Bursalı işletmeci Cüneyt Kaya’nın göz bebeği parçalandı. İş adamı hemen operasyona alınırken, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Hastamıza aynı ameliyatta hem yeni göz bebeği oluşturduk hem de mercek yerleştirdik" dedi.


Bursa’da pastane işleten Cüneyt Kaya (29), evde fitness çalışırken ağırlık kaldırma kayışı bir anda kopup sağ gözüne çarptı. Gözünde dayanılmaz bir ağrı oluşan Kaya, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Kaya’nın çarpmayla göz bebeği parçalandı.


Acil ameliyata alınan Kaya, gözlerini açtığında bir gözüyle göremediğini fark etti. Tek gözüyle gören Kaya, araştırmaları neticesinde İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Safiye Yılmaz’a ulaştı. Hastayı muayene eden Dr. Yılmaz, hastanın hem göz bebeğini onaracak hem de görme kusurunu düzeltecek bir ameliyat planladı.



Yeni göz bebeği yapıldı


Geçtiğimiz günlerde hastane geçirdiği ameliyatla yeni bir hayata ‘merhaba’ diyen Kaya, Prof. Dr. Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Tedavi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Safiye Yılmaz, gerçekleştirdikleri operasyon ile hastaya hem yeni bir göz bebeği oluşturduklarını hem de mercek taktıklarını belirtti. Hastada kaza sonrasında yaşadığı travmaya bağlı katarakt oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Hastada yaşadığı travmaya bağlı göz arkası retina tabakasında sıkıntılar olmuş. Bursa’da gerçekleştirilen ameliyatla bu sorunlar giderilmiş; ancak darbeye bağlı göz bebeği tamamen yok oluyor. Hastanın doğal merceği ve göz bebeği yoktu, parçalanmıştı. Göz bebeği kozmetik açıdan önemlidir. Ayrıca iris tabakası bizi güneş ve çevre ışıklardan korunmamızı sağlar. Hastanın mercek ve göz bebeği sorununu çözen başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyonda mercekli bir göz bebeği malzemesi kullandık. Bu teknolojinin de yardımıyla hastamıza aynı operasyonda hem yeni göz bebeğini oluşturduk hem de mercek yerleştirdik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:33
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