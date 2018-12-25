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Spor Toto Süper Lig'in kart dosyası

- Ligde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında hakemler, 674 kez sarı, 43 kez de kırmızı kartına başvurdu- Sezonun 17 haftalık ilk bölümünde Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor kırmızı kart görmedi- Son sırada yer alan Çaykur Rizespor, 6 kırmızı kartla ilk devrenin en hırçın takımı oldu- En fazla sarı kartı ise ilk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan Beşiktaş gördü

25 Aralık 2018 Salı 11:18
Spor Toto Süper Lig'in kart dosyası

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde 4 takım kırmızı kart görmedi.

Ligin 17 haftalık ilk periyodunda hakemler, 674 sarı, 43 de kırmızı kart çıkardı.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, tüm maçlarını 11 kişi tamamladı.

Bu dört takım arasında futbolcuları daha az sarı kart gören Trabzonspor, ilk devrenin en centilmen takımı oldu.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak yükselişe geçen ve devre arasına 2. sırada giren Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 32 sarı kartla kapattı.

Trabzonspor'u centilmenlikte, 33 sarı kart gören ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa takip etti.

Lider Medipol Başakşehir 39, Bursaspor da 41 sarı kartla ilk devreyi tamamladı.


- Ligin hırçını son sıradaki Çaykur Rizespor


Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının en hırçın takımı ise Çaykur Rizespor oldu.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 6 futbolcu, kırmızı katla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gören futbolcular oldu.

İki Antalya ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor da 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi.

Akdeniz temsilcisinde Isaac Sackey (2), Papiss Cisse, Merih Demiral ve Welinton, takımını eksik bıraktı.


- En fazla sarı kartı Beşiktaş gördü


İlk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan Beşiktaş, sarı kart istatistiklerinde başı çekti.

Hakemler, 17 maçta siyah-beyazlı futbolculara 46 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı.

Sezonun ilk yarısını "üç büyükler"den Fenerbahçe 36 sarı, 4 kırmızı, Galatasaray ise 35 sarı, 3 kırmızı kartla kapattı.


- Derbinin ardından kırmızı kartlar çıktı


Ligin 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart gösterdi.

Sezonun ilk haftasında yapılan ve gergin geçen Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında düdük çalan Özgür Yankaya da üç futbolcuyu oyundan ihraç etti.

En fazla kırmızı kart 10 ve 11. haftalarda görüldü. Söz konusu iki haftada hakemler, beşer kez kırmızı kartını kullandı.


- Konya'da kartlar havada uçuştu


Bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla kart ise 8. haftada Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıktı.

Konya'da yapılan ve 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

17 haftalık periyotta en çok sarı kart 14. haftada görüldü. Söz konusu haftada düdük çalan hakemler, 47 kez sarı kartına yöneldi.


- Kart dosyası


Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısının kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarıkart Kırmızıkart
Trabzonspor 32 -
Kasımpaşa 33 -
MedipolBaşakşehir 39 -
Bursaspor 41 -
BüyükşehirBelediye Erzurumspor 32 1
Akhisarspor 39 1
MKEAnkaragücü 39 2
AtikerKonyaspor 44 2
DemirGrup Sivasspor 33 3
Göztepe 34 3
Galatasaray 35 3
EvkurYeni Malatyaspor 39 3
Antalyaspor 44 3
Beşiktaş 46 3
Fenerbahçe 36 4
Kayserispor 41 4
AytemizAlanyaspor 36 5
ÇaykurRizespor 31 6

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:18
  1. Beşiktaş
  2. Bursaspor
  3. Çaykur Rizespor
  4. kart
  5. Kasımpaşa
  6. Medipol Başakşehir
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG
  9. Trabzonspor

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