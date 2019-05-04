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Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta oynanacak maçların programı belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta oynanacak maçların programını açıkladı.



Spor Toto Süper Lig 32. hafta programı:


10 Mayıs Cuma


20.30 Antalyaspor - Bursaspor



11 Mayıs Cumartesi


16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray


19.00 Fenerbahçe- Akhisarspor


19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor



12 Mayıs Pazar


16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa


16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor


19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü


19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



13 Mayıs Pazartesi


20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor



Spor Toto Süper Lig 33. hafta programı:


17 Mayıs Cuma


20.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor



18 Mayıs Cumartesi


19.00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor


19.00 Trabzonspor - Beşiktaş



19 Mayıs Pazar


16.00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor


16.00 Bursaspor - Göztepe


19.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor


19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir



20 Mayıs Pazartesi


20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor


20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
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