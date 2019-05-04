Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta programı belli oldu Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33.

Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta oynanacak maçların programını açıkladı.



Spor Toto Süper Lig 32. hafta programı:

10 Mayıs Cuma

20.30 Antalyaspor - Bursaspor



11 Mayıs Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

19.00 Fenerbahçe- Akhisarspor

19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor



12 Mayıs Pazar

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa

16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



13 Mayıs Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor



Spor Toto Süper Lig 33. hafta programı:

17 Mayıs Cuma

20.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor



18 Mayıs Cumartesi

19.00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş



19 Mayıs Pazar

16.00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Bursaspor - Göztepe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir



20 Mayıs Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

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