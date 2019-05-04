Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33.04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta oynanacak maçların programını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig 32. hafta programı:
10 Mayıs Cuma
20.30 Antalyaspor - Bursaspor
11 Mayıs Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe- Akhisarspor
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
12 Mayıs Pazar
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13 Mayıs Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig 33. hafta programı:
17 Mayıs Cuma
20.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
19 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16.00 Bursaspor - Göztepe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
20 Mayıs Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
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