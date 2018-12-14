Spor Toto geliriyle ilahiyat değil stadyum yapılsın

RESUL EKREM ŞAHAN

Kırıkkale’de yapımı devam eden ve 2020’de açılması beklenen İslami İlimler Fakültesi’nin sponsorunun “Spor Toto” olması büyük tepki çekti. Sosyal medyada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin inşaatına sponsor olmasının kabul edilemeyeceği yorumları yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, “Kumar parası ile ilahiyat ve imam hatip okulları yapacaklarına, stadyumlar ve gençlere yönelik spor tesisleri yapsınlar. Haram para dini tesislerde kullanılmasın” dediler.

Spor Toto Teşkilatı’nın katkılarıyla yapılan Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi binasının, 07.06.2020 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor. Yapılan fakültenin 37.745.000 TL ihale bedeli bulunuyor. Yapılan inşaatın iş bitirme süresi ise 720 gün.

Spor Toto ve Üniversite sessiz

Kırıkkale’de yapımı devam eden ve 2020’de açılması beklenen İslami İlimler Fakültesi’nin sponsorunun “Spor Toto” olması kamuoyu tarafından büyük tepki çekti. Konuya ilişkin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem ile Spor Toto’yu arayarak bilgi almak istedik.

Üniversite ve Spor Toto yetkilileri, “Konuya ilişkin yetkili olmadıklarını ve bizi arayacaklarını” kaydettiler ancak her iki merkezden de herhangi bir dönüş olmadı.

Spor Toto, daha önce de Çorum’da yapılan imam hatip orta okulunun inşaat işine de sponsor olmuştu. Spor Toto’nun dini eğitim verecek bir eğitim kurumuna yaptığı destek, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

12.06.2017 tarihinde yapımına başlanan okulun, 16 derslikli olacağı belirtildi. İnşaatın bitiş tarihi ise 06.08.2018 olarak ifade ediliyordu. İnşaatın 11.172.643 TL sözleşme bedeli bulunuyordu.