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Spor Toto BAL’a katılım son başvuru tarihi 19 Temmuz

2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor takımları temsil edecek.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:44
Spor Toto BAL’a katılım son başvuru tarihi 19 Temmuz

2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor takımları temsil edecek.


Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor 19 Temmuz’a kadar katılım belgelerini ve gerekli evrakları TFF’ye gönderecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10. sezonu düzenlenecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’na göndermeleri gerekiyor.


Spor Toto BAL’a 2019-2020 sezonunda 160 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 84’ü Spor Toto BAL’da kalan, 67’si yerel amatör liglerden Spor Toto BAL’a çıkma hakkı kazanan ve 8’i TFF 3. Lig’den düşen, 1’i ise FIFA Disiplin Kurulu kararı ile TFF 3.Lig’den bir alt lige düşürülen takımlardan oluşuyor. 2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e Katılım Genel Esasları ek’te belirtilmekte olup, bu esaslar doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’nagöndermeleri gerekiyor.


2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:44
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