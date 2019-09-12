Spor sokağı ile 7’den 70’e spor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ‘Spor Sokağı’ Projesi kısa sürede büyük ilgi gördü. Sporu halkın ayağına götüren GSİM, vatandaşa spor branşlarını tanıtarak, spora yönlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yereldeki faaliyet ve projelerini başarı ile yürüten illerden biri olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri kapsamındaki ‘Spor Sokağı’ projesi ile sporu vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Spor Sokağı sayesinde halkı spor branşları konusunda bilgilendiren GSİM, antrenörler nezaretinde de çocuklara, gençlere ve yetişkinlere spor bilincini aşılayarak, spora yönlendiriyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Spor Sokağı Koordinatörü Hakan Ülgü nezaretinde gerçekleştirilen proje Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 18:00 ile 20:00 arasında yapılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği Spor Sokağı projesi ile GSİM antrenörleri uygulamalı olarak spor branşlarının tanıtımını yaparak, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere spor yaptırıyor. Salon sporlarının yanı sıra, bireysel, buz ve kış sporlarındaki tüm branşlar kurulan stantlar ve spor sahasında tanıtılıyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri ile de adını duyuran Erzurum tam bir spor kenti olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de sporu halkın ayağına kadar götürüyor.

Spor Sokağı Projesinin başarı ile yürütüldüğüne işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Sporda branş ayrımı yapmaksızın her hafta belirlediğimiz spor branşları antrenörlerimiz tarafından vatandaşlarımıza anlatılıyor. Halkımızın spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İl Spor Merkezleri kapsamında Spor Sokağı projemizi Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere her hafta organize ediyoruz” dedi.

Erzurum’da Vali Okay Memiş öncülüğünde yaptıkları sportif faaliyetlerde en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den aldıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kurum olarak spor ve gençlik faaliyetleri ile yurt hizmetlerini yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız ile Kaymakamlarımız da bizim en büyük destekçilerimiz. Büyükşehir Belediyesi yaptığı spor organizasyonları ile kentimizde sporun gelişmesine katkı sunarken, bizim de faaliyetlerimize verdiği destekle en büyük paydaşımız oluyor. Bu anlamda bizden desteğini hiç esirgemeyen Valimiz Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen spor sokağı projesi spor branşı tanıtımı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası’na kadar devam edecek.