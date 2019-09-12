0553 313 94 23

Spor sokağı ile 7’den 70’e spor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ‘Spor Sokağı’ Projesi kısa sürede büyük ilgi gördü.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
Spor sokağı ile 7’den 70’e spor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ‘Spor Sokağı’ Projesi kısa sürede büyük ilgi gördü. Sporu halkın ayağına götüren GSİM, vatandaşa spor branşlarını tanıtarak, spora yönlendiriyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yereldeki faaliyet ve projelerini başarı ile yürüten illerden biri olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri kapsamındaki ‘Spor Sokağı’ projesi ile sporu vatandaşın ayağına kadar götürüyor.


Spor Sokağı sayesinde halkı spor branşları konusunda bilgilendiren GSİM, antrenörler nezaretinde de çocuklara, gençlere ve yetişkinlere spor bilincini aşılayarak, spora yönlendiriyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Spor Sokağı Koordinatörü Hakan Ülgü nezaretinde gerçekleştirilen proje Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 18:00 ile 20:00 arasında yapılıyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği Spor Sokağı projesi ile GSİM antrenörleri uygulamalı olarak spor branşlarının tanıtımını yaparak, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere spor yaptırıyor. Salon sporlarının yanı sıra, bireysel, buz ve kış sporlarındaki tüm branşlar kurulan stantlar ve spor sahasında tanıtılıyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri ile de adını duyuran Erzurum tam bir spor kenti olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de sporu halkın ayağına kadar götürüyor.


Spor Sokağı Projesinin başarı ile yürütüldüğüne işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Sporda branş ayrımı yapmaksızın her hafta belirlediğimiz spor branşları antrenörlerimiz tarafından vatandaşlarımıza anlatılıyor. Halkımızın spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İl Spor Merkezleri kapsamında Spor Sokağı projemizi Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere her hafta organize ediyoruz” dedi.


Erzurum’da Vali Okay Memiş öncülüğünde yaptıkları sportif faaliyetlerde en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den aldıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kurum olarak spor ve gençlik faaliyetleri ile yurt hizmetlerini yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız ile Kaymakamlarımız da bizim en büyük destekçilerimiz. Büyükşehir Belediyesi yaptığı spor organizasyonları ile kentimizde sporun gelişmesine katkı sunarken, bizim de faaliyetlerimize verdiği destekle en büyük paydaşımız oluyor. Bu anlamda bizden desteğini hiç esirgemeyen Valimiz Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen spor sokağı projesi spor branşı tanıtımı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası’na kadar devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"
    1. Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders..
    2. 12 Eylül'de neler oldu? 12 Eylül..
    3. Filmden etkilendiler, fındık patozonu..
    4. Camdan atlamaya kalkan Alzheimer..
    5. Ödemiş’te “Birgi İncir ve İpek..
    6. Plato Sanat, Contemporary İstanbul..
    7. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
    8. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    9. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
    10. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    11. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    12. Aybet ile Kass bir araya geldi
    13. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    14. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    16. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    17. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    18. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    19. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    20. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    21. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    22. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    23. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    24. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    25. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    26. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    27. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    28. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    29. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    30. Konak’ta spora desteğe devam
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı